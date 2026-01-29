Alatri presentaizone del libro Il giorno di Thomas - L' Amore ha vinto di Lorenzo Sabellico

Domenica 1 febbraio alle 17:00, la Biblioteca Comunale di Alatri apre le porte alla presentazione del nuovo libro di Lorenzo Sabellico,

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale "L. Ceci" - Sala Conferenze “Carlo Costantini” si terrà la presentazione del libro "Il giorno di Thomas" - "L'Amore ha vinto" di Lorenzo Sabellico, un momento di condivisione e riflessione. Un'opera intensa e sentita che.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Alatri Lorenzo Sabellico

Lunedì 5 gennaio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Totiana di Alatri si terrà la presentazione del libro di Angela Flori,

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alatri Lorenzo Sabellico

Argomenti discussi: Alatri, nel ‘Giorno di Thomas’ la presentazione del libro ‘L’Amore ha vinto’; Asl Frosinone, attivo l’ambulatorio di sostegno psicoterapeutico per il paziente oncologico; Frosinone, due cittadini di Nigeria e Gambia fermati e portati nei Centri per il rimpatrio; Da Cassino a Gaeta, il ‘Cammino di San Filippo Neri’ nella rete del Lazio.

Alatri, L’Amore ha vinto: un libro che parla di dolore e rinascita. La presentazione nel Giorno di ThomasIl volume, scritto da Lorenzo Sabellico, zio del giovane ucciso, sarà presentato domenica prossima presso la Biblioteca comunale Luigi Ceci di Alatri ... tunews24.it

ONORANZE FUNEBRI GORI LORENZO P.zza Monsignor Tagliaferri, Alatri 3927469881 - facebook.com facebook