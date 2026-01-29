Al via la rimozione dei relitti La gara per la Orenburg Gazprom nave russa abbandonata

Al via la rimozione dei relitti nel Porto di Ravenna. Questa mattina è iniziata ufficialmente l’operazione per togliere uno dei tre relitti russi, tra cui la nave Orenburg di Gazprom, che da anni giace abbandonata nel Canale Piomboni. Le navi sono state lasciate lì per decenni e ora, finalmente, si comincia a intervenire per rimuoverle. I lavori sono partiti con l’obiettivo di liberare l’area e ripulire il porto.

Comincia la rimozione dei relitti abbandonati nel Porto di Ravenna. Sarà rimosso infatti uno dei tre relitti russi ormeggiati da decenni nell’area del Canale Piomboni. Si tratta della nave Orenburg Gazprom, per la quale a fine dicembre è stata avviata la gara per i lavori. L’operazione è molto complessa e si stimano costi di circa 9 milioni, due e mezzo dei quali coperti con un contributo del ministero delle Infrastrutture e trasporti. L’Autorità portuale ha fatto sapere che l’intervento prevede la rimozione del relitto navale e il suo trasporto in un impianto autorizzato al recupero e smaltimento dei materiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via la rimozione dei relitti. La gara per la Orenburg Gazprom, nave russa abbandonata Approfondimenti su Ravenna Porto La rimozione del carico, il traino della nave: Guang Rong, ecco le tappe per la rimozione. Il relitto se ne va Via alla gara per rimuovere uno dei relitti abbandonati nella pialassa: un intervento da 9 milioni di euro È partita ufficialmente la gara per la rimozione del relitto della nave “Orenburggazprom” nel porto di Ravenna. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ravenna Porto Argomenti discussi: Musigliano di Cascina, al via la rimozione dei rifiuti nell'area di via Pettori; Crollo palazzina a Bari, al via la rimozione dei pilastri per chiarire le cause del cedimento; Palazzina crollata, al via la rimozione dei pilastri nel cratere; Demolizione del vecchio ponte dell'Uccellino. Biciclette lasciate al di fuori delle rastrelliere, via alla rimozione in Piazzale StazionePADOVA - Scatta la rimozione delle bici lasciate fuori dalle rastrelliere in Piazzale Stazione. Mercoledì prossimo la Polizia locale interverrà in piazzale Stazione ... ilgazzettino.it Savona, al via la rimozione di 144 resti di alberi mai eliminati: dopo i lavori nuove piantumazioniPartiranno il 27 gennaio e proseguiranno fino al 20 febbraio 2026 gli interventi di rimozione di 144 ceppaie nelle vie comunali di Savona. Si tratta di resti di piante che nel corso degli anni non ... savonanews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.