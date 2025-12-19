Via alla gara per rimuovere uno dei relitti abbandonati nella pialassa | un intervento da 9 milioni di euro
È partita ufficialmente la gara per la rimozione del relitto della nave “Orenburggazprom” nel porto di Ravenna. Un intervento da 9 milioni di euro volto a liberare un'area critica, tra i tre relitti abbandonati presenti. L'iniziativa rappresenta un passo importante per la riqualificazione ambientale e la sicurezza del porto.
È stata avviata oggi la gara per la rimozione del relitto della nave “Orenburggazprom", uno dei tre relitti abbandonati che si trovano attualmente nel porto di Ravenna. L’intervento, che costerà circa 9 milioni di euro, 2,5 dei quali coperti da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
