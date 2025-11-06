La rimozione del carico il traino della nave | Guang Rong ecco le tappe per la rimozione Il relitto se ne va

Massa, 6 novembre 2025 – È ufficiale: parte il percorso che porterà alla rimozione della Guang Rong, la nave mercantile incagliata contro il pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio. Dopo l’annunciodel ministro Matteo Salvini alla vigilia delle elezioni regionali toscane, ieri l’avvio delle operazioni è stato formalizzato sul pontile alla presenza del sindaco Francesco Persiani, del prefetto GuidoAprea edelle autoritàmilitari e marittime. «I lavori sono partiti – ha detto il sindaco Persiani –, in tempi ragionevoli. Abbiamo sempre creduto che la sinergia tra istituzioni e il lavoro costante di tutti avrebbe portato a questo risultato». 🔗 Leggi su Lanazione.it

