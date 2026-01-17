bambini al centro una guardia medica pensata per loro

La tutela della salute dei bambini è una priorità per la nostra comunità. In linea con questo impegno, abbiamo presentato alla Società della Salute la richiesta di istituire una guardia medica pediatrica e un servizio di supporto psicologico dedicato ai più piccoli. Questi servizi mirano a garantire un’assistenza tempestiva e qualificata, rafforzando l’offerta sanitaria e mettendo i bambini al centro delle attenzioni.

di Giovanni Fiorentino "Tra gli obiettivi di mandato c’è quello di potenziare la Casa di comunità. Proprio nei giorni scorsi, in quest’ottica, abbiamo formalizzato alla Società della Salute la richiesta di istituzione della guardia medica pediatrica e del servizio di supporto psicologico. Restiamo in attesa di riscontri". Lo ha fatto sapere il sindaco Giovanni Campatelli, facendo presente come a Certaldo potrebbe essere attivato nel corso dei prossimi mesi un servizio, ossia quello della guardia medica per i bambini, che attualmente non è previsto nelle Case di comunità dei Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

