Un esame che non fa paura | al Sant’Orsola la prima risonanza pediatrica di Bologna | FOTO

La nuova risonanza magnetica pediatrica è arrivata al policlinico Sant’Orsola: si tratta della prima a Bologna dedicata esclusivamente ai piccoli pazienti. Questo innovativo dispositivo trasforma un esame spesso vissuto con paura da parte dei bambini in un’esperienza più serena e accogliente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

