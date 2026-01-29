Agenti ICE in Italia Governo cambia ancora versione Salvini | Solo 2 tecnici civili nelle sale operative

Il governo cambia ancora versione sugli agenti ICE in Italia. Matteo Salvini spiega che ci saranno solo due tecnici civili nelle sale operative, niente agenti di polizia americani in strada. La decisione arriva dopo diverse versioni fornite in passato, creando confusione sulla presenza degli agenti stranieri durante le Olimpiadi.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dà una nuova versione sul dossier degli agenti ICE inviati in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina: "Ci saranno due tecnici civili nelle sale operative quindi non ci saranno poliziotti americani per le strade di Milano, di Cortina, di Bormio".🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Travaglio critica il governo italiano e il ministro Piantedosi, definendoli imbarazzanti di fronte alla crisi del ghiaccio in Italia.

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che l’eventuale arrivo di agenti ICE a Milano Cortina non si tradurrà in operazioni sul territorio italiano.

