Piantedosi non esclude l'arrivo di agenti ICE a Milano Cortina | Comunque non opereranno in Italia

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che l’eventuale arrivo di agenti ICE a Milano Cortina non si tradurrà in operazioni sul territorio italiano. Pur considerando la possibilità di coinvolgimento, ha precisato che tali agenti non opereranno in Italia durante le Olimpiadi, chiarendo il ruolo di eventuali collaborazioni internazionali in un contesto di grande rilevanza sportiva e diplomatica.

L'ICE con tutta probabilità non verrà in Italia per assistere la delegazione degli USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Se agenti dell'ICE dovessero arrivare, sarà solo per "protezione ravvicinata". L'agenzia americana è stata protagonista di uccisioni e violenti attacchi a civili negli Stati Uniti, episodi che il ministro ha evitato di commentare.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su milano cortina L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti» In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana. Agenti Ice in Italia per Milano-Cortina? Per Piantedosi “ogni delegazione porta chi ritiene opportuno per la propria sicurezza” – Video In vista di Milano-Cortina, la presenza di agenti Ice in Italia non è ancora confermata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su milano cortina Argomenti discussi: Sicurezza a scuola, Piantedosi rileva l'uso di coltelli soprattutto tra i ragazzi che appartengono a famiglie di cittadini immigrati precisando che non c'è nessuno stigma; Palazzo Chigi, riunione di governo sul pacchetto sicurezza, in vista della stesura del decreto legge; Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e violenza giovanile: ipotesi metal detector nelle scuole; Sicurezza, si accelera sul decreto: divieto di lame e ipotesi metal detector nelle scuole. L'ICE a Milano-Cortina 2026? Piantedosi esclude attività di polizia. Ma la delegazione Usa può scegliersi la propria securityIl ministro Piantedosi esclude attività di polizia straniera in Italia, ma le sue parole non chiudono del tutto alla possibilità di una security ... affaritaliani.it Piantedosi assicura: Ice non opererà mai alle Olimpiadi in Italia. I morti in Usa? Metodologie diverse dalle nostreIce non opererà mai in Italia, chiaro?. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo alle domande dei giornalisti, prima di presentare il libro scritto con Annalisa Chirico ‘ ... ilfattoquotidiano.it Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com Milano-Cortina 2026, il caso ICE Anche Attilio Fontana parla della possibile presenza dell’ICE alle Olimpiadi, ma il quadro resta poco chiaro. “L’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio”, avrebbe detto il presidente della Regione, ma arriva subito la sm - facebook.com facebook

