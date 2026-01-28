Marco Travaglio critica il governo italiano e il ministro Piantedosi, definendoli imbarazzanti di fronte alla crisi del ghiaccio in Italia. Durante la puntata di La7, Travaglio non ha risparmiato parole dure e ha sottolineato come le spiegazioni ufficiali sembrino poco credibili. Ranucci, invece, ha ironizzato sulla versione “omeopatica” fornita dagli agenti Usa, lasciando trasparire una certa sfiducia sulle versioni ufficiali. Piantedosi aveva detto che si trattava di una “tempesta in un bicchiere d’acqua”, ma molti

“ Piantedosi dice che è una tempesta in un bicchiere d’acqua? Intanto ho l’impressione che gli abbiamo dato una notizia ”. Così Marco Travaglio a Otto e mezzo (La7) commenta il pasticcio relativo alla presenza di agenti statunitensi dell’ICE in Italia, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore del Il Fatto Quotidian o spiega l’inchiesta con cui il quotidiano, per primo, ha dato conto della presenza dell’Immigration and Customs Enforcement sul territorio italiano. L’articolo, firmato da Stefania Maurizi, citava un portavoce ICE che confermava il supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato Usa per la tutela di delegazioni, atleti e personale statunitense durante i Giochi, ricordando che l’ICE è già presente stabilmente a Roma presso l’ambasciata americana e che il ruolo sarebbe stato esteso per l’evento in coordinamento con le forze italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ice in Italia, Travaglio a La7: “Governo imbarazzato e imbarazzante”. Ranucci ironizza sulla “versione omeopatica” degli agenti Usa

Il governo italiano sta affrontando il tema delicato degli abusi dell’Ice, con particolare attenzione alle operazioni degli agenti statunitensi in Italia.

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

