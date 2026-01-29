Affari Tuoi Stefano De Martino è inarrestabile Finale da brividi

Questa sera, su Rai 1, torna Affari Tuoi con una puntata che promette emozioni forti. Stefano De Martino si mette in mostra, portando energia e sorprese sul palco. Il finale si preannuncia da brividi, con momenti che terranno incollati gli spettatori fino all’ultimo.

Anche il 29 gennaio Affari Tuoi torna in onda su Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. La trasmissione guidata da Stefano De Martino ormai è una certezza, grazie anche alla capacità di rinnovarsi, puntata dopo puntata. Dopo l’ingresso nel cast di Herbert Ballerina infatti è arrivata anche Martina Miliddi, ex ballerina di Amici. Affari Tuoi, Enrico dall’Emilia Romagna. A giocare nella partita del 29 gennaio di Affari Tuoi, Enrico dall’Emilia Romagna. Il concorrente ha svelato che lavora come pescatore e alleva insieme al padre vongole veraci. Ha scelto di partecipare allo show condotto da Stefano De Martino insieme alla fidanzata Elena che lavora in una gastronomia sul mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nella puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha mostrato un lato più vivace, tra imitazioni e momenti di humor condivisi con Herbert Ballerina.

