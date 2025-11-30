Affari Tuoi Stefano De Martino commuove la concorrente Il finale è inaspettato

Emozioni forti e colpi di fortuna hanno segnato la puntata del 30 novembre di Affari Tuoi. Un appuntamento che è stato ricco di colpi di scena. Dopo un inizio sfortunato infatti la concorrente Sofia della Sicilia è riuscita a portare a casa 100mila euro Affari Tuoi, Sofia della Sicilia batte il Dottore. A giocare nella puntata del 30 novembre di Affari Tuoi, Sofia della Sicilia. La concorrente ha vissuto una partita segnata dalla sfortuna, sin dall’inizio infatti ha eliminato i premi più alti, ritrovandosi a dover effettuare cambi per tentare di risollevare la situazione. Guidata da Stefano De Martino, la concorrente ha sfidato il Dottore, arrivando alla fine del gioco, purtroppo, con due premi blu. 🔗 Leggi su Dilei.it

