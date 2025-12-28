Affari Tuoi Stefano De Martino scatenato Colpo di scena sul finale

Nella puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha mostrato un lato più vivace, tra imitazioni e momenti di humor condivisi con Herbert Ballerina. La presenza di una concorrente determinata ha contribuito a rendere l’episodio interessante, offrendo agli spettatori un intrattenimento vario e coinvolgente. La serata si è conclusa con un colpo di scena, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sviluppi.

La puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi ha regalato grandi emozioni con un Stefano De Martino che si è scatenato, fra imitazioni e gag insieme ad Herbert Ballerina, e una concorrente agguerrita. Affari Tuoi, Rosy dalla Lombardia trionfa sul finale. A giocare nella puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi è Rosy dalla Lombardia. Vero nome Rosanna, la concorrente ha svelato che arriva da Cologno Monzese e di professione fa la personal trainer, proponendo allenamenti tutti al femminile. Diventata da pochi mesi mamma di Aurora, Rosy ha deciso di partecipare al gioco televisivo insieme al marito Luca. Rosy si emoziona e vince a sorpresa - Nella puntata del 28 dicembre Rosy e il marito Luca tornano a casa con 24mila euro.

Sin da quando la Rai gli ha affidato la guida di Affari tuoi Stefano De Martino fa la spola tra Roma e Milano. Nella capitale registra le puntate dello show di Rai1, mentre a Milano c'è il figlio Santiago, che il conduttore raggiunge nel fine settimana. - facebook.com facebook

