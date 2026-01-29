Herbert Ballerina torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Rai 1. In un momento di scherzo, Stefano De Martino ha lanciato un commento pesante a Giorgio, definendolo “odioso e inguardabile”. La scena ha fatto sorridere e ha portato alla ribalta ancora una volta il protagonista, che da tempo fa parte del cast fisso del programma.

Herbert Ballerina è tornato. Per i fan di Affari Tuoi non c’è miglior notizia. La spalla è ormai una presenza fissa del programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e la sua inaspettata assenza, durata qualche puntata, ha fatto preoccupare e non poco. Di certo, chi non ha esultato, è stato il solito hater. A lui si è nuovamente rivolto il conduttore: “Giorgio, io sono mortificato. Ricordiamo che Giorgio è un nostro hater, che tutte le sere ci tiene a dire che siamo odiosi e inguardabili. Ha tirato un sospiro di sollievo quando Herbert è stato rapito e sostituito da Martina per qualche giorno, ma purtroppo è tornato e c’è la sua invenzione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, sfottò di Stefano De Martino a Giorgio: "Odiosi e inguardabili"

Nell'ultimo periodo, lo scontro tra Canale 5 e Rai 1 si intensifica, coinvolgendo anche protagonisti come Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Durante la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha salutato pubblicamente Giorgio, noto hater, con un commento diretto e spontaneo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

