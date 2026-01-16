Stefano De Martino saluta il suo hater Giorgio ad Affari Tuoi | Mi scrive sempre scusa se faccio così schifo

Durante la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha salutato pubblicamente Giorgio, noto hater, con un commento diretto e spontaneo. Nel corso della diretta, De Martino ha risposto alle sue continue provocazioni, sottolineando con semplicità e sincerità il suo modo di affrontare le critiche. Un gesto che ha attirato l’attenzione, dimostrando come anche le interazioni negative possano essere gestite con naturalezza e rispetto.

Ad Affari Tuoi Stefano De Martino saluta Giorgio, suo affezionato hater, nel bel mezzo della diretta. La partita, invece, è quella dei gemelli Marco e Maurizio che portano a casa 50mila euro.

