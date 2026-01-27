Jim Ross | Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica

Jim Ross ha commentato sulla possibile transizione di Tommaso Ciampa dalla WWE alla AEW, ritenendo questa mossa quella più logica per il futuro dell’ex campione NXT. La discussione è nata nell’ambito di un’intervista su Grilling JR, dove si è analizzata la direzione professionale del wrestler. La notizia suscita interesse tra gli appassionati di wrestling e potrebbe influenzare gli equilibri nel settore.

AEW nel futuro di Tommaso Ciampa? Jim Ross crede che succederà. Nell’ultima puntata di Grilling JR, Jim Ross, membro della WWE Hall of Fame, ha espresso la sua opinione sulla possibilità che l’ex campione NXT Tommaso Ciampa passi alla AEW alla scadenza del suo attuale contratto con la WWE. “Sarebbe un ottimo acquisto”, ha affermato Jim Ross. “Penso che sia logico. Non ne sono certo. Dove altro potrebbe andare? Quali altre opzioni ha? Ce ne sono. Potrebbe anche ottenere un contratto in Giappone. Si è adattato bene al loro stile. Ma se conosco bene la AEW, lui è quel tipo di lottatore che non si lascerebbero sfuggire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jim Ross: Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica” Approfondimenti su Tommaso Ciampa Jim Ross: “Se Jericho lascia la AEW, è WWE o niente” Durante l’ultima puntata del podcast Grilling JR, Jim Ross ha affrontato le recenti speculazioni sul futuro di Chris Jericho, sottolineando che, qualora il canadese decidesse di lasciare la AEW, le opzioni principali sarebbero la WWE o l’addio alla scena professionistica. AEW: Presto il ritorno di Jim Ross La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. APOLLO 13 (1995) Regia di Ron Howard durata 2h 20m Il film con attore protagonista Tom Hanks nel ruolo dell’astronauta Jim Lovell racconta ciò che è realmente avvenuto nella missione dell’Apollo 13, il cui obiettivo era allunare sulla Luna. Ci fu un grave i - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.