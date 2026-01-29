Aeroporto | La rimozione della council tax non basta servono nuove rotte

Quando la rimozione della council tax a Parma dal 1° gennaio 2026 è diventata operativa, i rappresentanti dell’aeroporto speravano in molto di più. Non si trattava di un’azione isolata, ma di un segnale per rilanciare lo scalo. Tuttavia, finora, le cose non sono cambiate abbastanza. La rimozione della tassa non ha portato i risultati sperati e ora si guarda oltre: servono nuove rotte e maggiore impegno per far tornare l’aeroporto a crescere.

"Quando la council tax (addizionale comunale sui diritti di imbarco) è stata rimossa a Parma dal 1° gennaio 2026, l'aspettativa non era una semplice rotta 'una tantum': si sperava in un vero rilancio dello scalo. Invece, a oggi, per la stagione estiva 2026, si confermano le stesse identiche.

