Aeroporto ora è ufficiale | la Regione azzera la council tax per il Ridolfi Le compagnie potranno aumentare le rotte

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia particolarmente attesa dall'aeroporto Ridolfi di Forlì. In Emilia-Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Il provvedimento interesserà quindi non solo l'infrastruttura di via. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Incontro operativo in Regione su ampliamento aeroporto - Riunione a Palazzo Donini in merito ai lavori di ampliamento, inseriti tra i progetti Fsc, dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. ansa.it

