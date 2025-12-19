Aeroporto ora è ufficiale | la Regione azzera la council tax per il Ridolfi Le compagnie potranno aumentare le rotte
Una notizia particolarmente attesa dall'aeroporto Ridolfi di Forlì. In Emilia-Romagna sarà abolita la council tax a partire dal prossimo anno per gli scali che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Il provvedimento interesserà quindi non solo l'infrastruttura di via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
