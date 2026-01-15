La fine della council tax e la svolta possibile per l’aeroporto di Parma

Luca Bocchialini, pilota e cofondatore di ‘Parma per il Verdi’, propone l’azzeramento della council tax come possibile soluzione per rilanciare l’aeroporto di Parma. Questa iniziativa mira a stimolare investimenti e migliorare la sostenibilità della struttura, offrendo nuove opportunità di sviluppo per il territorio. La proposta si inserisce in un contesto di riflessione sulle strategie future per il trasporto e l’economia locale.

Azzeramento della council tax e prospettive per il futuro dell'aeroporto di Parma. Ecco la proposta di Luca Bocchialini, pilota e cofondatore della pagina Facebook ‘Parma per il Verdi'. "La recente decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire l’addizionale comunale sui diritti di imbarco. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

