Orientamento | a Pescara torna il salone dello studente attesi 8mila ragazzi
Giunge alla 19esima edizione il salone dello studente di Campus, principale hub italiano dell’orientamento. A Pescara sono attesi 8mila studenti per capire cosa fare dopo il diploma. Due giorni – 3 e 4 dicembre – di orientamento alla scoperta delle opportunità formative del territorio e nazionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
