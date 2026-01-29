Addio al prof Gianni Immovilli Cordoglio e gratitudine di Unimore
L’Università di Modena e Reggio piange la perdita del professor Gianni Immovilli, morto il 26 gennaio 2026. La facoltà ha espresso il suo cordoglio e la gratitudine per il lavoro svolto in tanti anni di insegnamento. La notizia ha colpito studenti, colleghi e amici, tutti colpiti dalla scomparsa di una figura stimata e rispettata nel mondo accademico.
L’ Università di Modena e Reggio ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Gianni Immovilli, avvenuta il 26 gennaio 2026. Il docente, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’ Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena era stato professore ordinario ala Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna dal 1978, dove ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Istituto di Elettronica nel triennio 1981–1983; dal novembre 1994 il professor Immovilli svolse la propria attività accademica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia come professore ordinario di Telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
