L’Università di Modena e Reggio piange la perdita del professor Gianni Immovilli, morto il 26 gennaio 2026. La facoltà ha espresso il suo cordoglio e la gratitudine per il lavoro svolto in tanti anni di insegnamento. La notizia ha colpito studenti, colleghi e amici, tutti colpiti dalla scomparsa di una figura stimata e rispettata nel mondo accademico.

L’ Università di Modena e Reggio ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Gianni Immovilli, avvenuta il 26 gennaio 2026. Il docente, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’ Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena era stato professore ordinario ala Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna dal 1978, dove ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Istituto di Elettronica nel triennio 1981–1983; dal novembre 1994 il professor Immovilli svolse la propria attività accademica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia come professore ordinario di Telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di Unimore

Approfondimenti su Gianni Immovilli

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime cordoglio per la scomparsa del Prof.

Il professor Alessandro Capra di Unimore parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola, rafforzando la collaborazione scientifica internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gianni Immovilli

Argomenti discussi: Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di Unimore; Unimore in lutto, addio al professore emerito Gianni Immovilli; Addio a Gianni Immovilli, docente di Unimore: Ingegneria è nata e cresciuta anche grazie a lui; Lutto a Modica: Addio all'Avvocato Gianni Mavilla, protagonista tra Foro, politica e sport - Radio RTM Modica.

Addio al prof Gianni Immovilli. Cordoglio e gratitudine di UnimoreL’Università di Modena e Reggio ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Gianni Immovilli, avvenuta il 26 ... ilrestodelcarlino.it

Addio al professore Gianni Immovilli, maestro delle telecomunicazioniReggio Emilia L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Gianni Immovilli, avvenuta lunedì 26, professore emerito di Telecomunicazioni e membro or ... msn.com

Addio al professor Gianni Immovilli, docente dell' #Università di #Modena e #ReggioEmilia #Unimore: « #Ingegneria è nata e cresciuta anche grazie a lui» x.com

Il 26 gennaio 2026 ci ha lasciati il professor Gianni Immovilli, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. Professore ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna dal - facebook.com facebook