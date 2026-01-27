Scomparsa del Prof Immovilli il cordoglio dell' Unimore

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime cordoglio per la scomparsa del Prof. Gianni Immovilli, figura di rilievo nel campo delle Telecomunicazioni e membro dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La sua perdita rappresenta un’importante perdita per il mondo accademico e scientifico della regione.

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Gianni Immovilli, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, avvenuta il 26 gennaio 2026. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera in Unimore, è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria dal 1996 al 2001 e Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dal 2002 al 2010. Dal 2000 ha inoltre coordinato il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, mentre dal 1997 al 2003 è stato membro del Senato Accademico in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento dell’Area Tecnico-Scientifica.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

