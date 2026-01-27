Scomparsa del Prof Immovilli il cordoglio dell' Unimore

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime cordoglio per la scomparsa del Prof. Gianni Immovilli, figura di rilievo nel campo delle Telecomunicazioni e membro dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La sua perdita rappresenta un’importante perdita per il mondo accademico e scientifico della regione.

L’Università di Modena e Reggio Emilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Gianni Immovilli, professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, avvenuta il 26 gennaio 2026. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera in Unimore, è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria dal 1996 al 2001 e Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dal 2002 al 2010. Dal 2000 ha inoltre coordinato il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, mentre dal 1997 al 2003 è stato membro del Senato Accademico in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento dell’Area Tecnico-Scientifica.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Reggio Emilia

L'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, esprime il suo sincero cordoglio per la perdita del Prof.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Modena Reggio Emilia

Unimore in lutto, è morto il professor Immovilli alla vigilia del suo 86esimo compleannoSocietà: Professore emerito di Telecomunicazioni e membro ordinario dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena ... lapressa.it

La Città di Valdagno si unisce al dolore per la scomparsa del professor Rosario Drago. Uomo generoso e appassionato, ha sempre lavorato per dare il suo contributo per una scuola aperta, inclusiva, moderna, vero luogo di educazione e crescita, lasciando u - facebook.com facebook

Profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del prof. Luca Buiani, già membro COMITES di Toronto, tra i fondatori dell'Associazione YCDSB ItaliaLinguaCultura Lascia un grande vuoto nella comunità italo-canadese constoronto.esteri.it/it/news/dal_co… x.com