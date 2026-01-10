Unimore il prof Alessandro Capra parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola

Il professor Alessandro Capra di Unimore parteciperà alla Campagna Antartica Spagnola, rafforzando la collaborazione scientifica internazionale. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nella consolidata esperienza italiana nella ricerca in Antartide, contribuendo allo sviluppo di studi e attività sul continente ghiacciato. La partecipazione testimonia l’impegno condiviso nel promuovere conoscenza e cooperazione tra i paesi nelle sfide della ricerca polare.

Un nuovo importante tassello della cooperazione scientifica internazionale si aggiunge alla lunga storia della ricerca italiana in Antartide. Il prof. Alessandro Capra in partenza patecipare alla Campagna Antartica Spagnola (CAE) 2025–26, su invito dei colleghi ricercatori spagnoli, nell’ambito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Michele non parteciperà alla prossima puntata di Amici, cosa ha deciso la prof Cuccarini dopo la lite

Leggi anche: Garlasco, il Dna e i soliti sospetti: Capra, Capra, Capra!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ricerca italiana in Antartide: il prof. Alessandro Capra nella Campagna Antartica Spagnola 2025–26.

Capra appoggerà Fabbri, Galli invece la prof - Sempre più ingarbugliata la partita della scelta del nuovo rettore, che dovrà succedere dal 1° novembre a Carlo Adolfo Porro. ilrestodelcarlino.it

Nuovo rettore di Unimore, via alla campagna elettorale: quattro docenti per il dopo Porro, i loro profili - Si è tenuta l’assemblea di presentazione dei quattro candidati, Alessandro Capra, ordinario di Geomatica del ... msn.com

Nuovo rettore di Unimore: sarà ballottaggio tra Tommaso Fabbri e Rita Cucchiara - Sarà ballottaggio tra Tommaso Fabbri e Rita Cucchiara per il ruolo di rettore di Unimore, l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel sessennio 2025- msn.com

La Prof.ssa Cristina Mussini, ordinaria Unimore e Direttrice della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Modena, è la nuova Presidente nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). “La SIMIT deve rafforzare il proprio ruolo co - facebook.com facebook