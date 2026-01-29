È morto Menichelli, il ginnasta che a Tokyo nel 1964 vinse una medaglia olimpica nel corpo libero. Aveva avuto la possibilità di fare calcio, ma scelse di restare fedele alla sua passione per la ginnastica. La sua carriera rimane un esempio di libertà e dedizione nello sport.

Poteva scegliere il calcio e una palla da inseguire e, invece, scelse di essere libero. Corpo libero, di cui fu medaglia olimpica a Tokyo 1964. Da allora Franco Menichelli, morto ieri al san Camillo di Roma, è stato per tutti l'imperatore di Tokyo, perché di sigilli ne vinse ben 3 in quell'edizione, con l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele. Nell'era pre-Yuri Chechi e Igor Cassina, che ha preparato la ginnastica alla leggenda dei tanti signore degli anelli, ci sono stati i suoi giorni e la sua epoca. Aveva 84 anni, i migliori dei quali spesi volteggiando per portare sull'olimpo la ginnastica azzurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Menichelli, il ginnasta "imperatore" di Tokyo

