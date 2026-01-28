Morto Franco Menichelli ginnasta medaglia d’oro a Tokyo 1964

È morto Franco Menichelli, il ginnasta che nel 1964 portò a casa l’oro nel corpo libero a Tokyo. Aveva 83 anni. In carriera ha vinto complessivamente cinque medaglie olimpiche, due delle quali d’oro. La sua morte è stata annunciata oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello sport italiano.

È morto Franco Menichelli, ex ginnasta oro nel corpo libero a Tokyo 1964 e vincitore in tutto di cinque medaglie in due edizioni delle Olimpiadi. Aveva 84 anni. Considerato il più grande atleta italiano in questa disciplina fino all’avvento di Jury Chechi, Menichelli dopo il ritiro – avvenuto nel 1973 – era stato allenatore della Nazionale maschile di ginnastica artistica fino al 1979. Nel 2003 è stato inserito nella International Gymnastics Hall of Fame. Franco Menichelli (Ansa). Tutti i successi di Menichelli. Oltre all’oro nel corpo libero, a Tokyo aveva vinto anche l’argento negli anelli e il bronzo alle parallele. 🔗 Leggi su Lettera43.it

