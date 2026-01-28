È morto Franco Menichelli il ginnasta azzurro che umiliò i giganti giapponesi a Tokyo ’64

È morto Franco Menichelli, il ginnasta italiano che nel 1964 a Tokyo riuscì a battere i giganti giapponesi. Aveva 84 anni ed è scomparso a Roma. Lo sport italiano perde uno dei suoi miti più brillanti.

Lo sport italiano saluta uno dei suoi miti più luminosi: all’età di 84 anni si è spento a Roma Franco Menichelli. Conosciuto come l’”angelo azzurro”, Menichelli non è stato solo un atleta straordinario, ma un simbolo di eleganza e potenza capace di scardinare il dominio mondiale dei maestri asiatici negli anni Sessanta. Nato nel quartiere Portuense della Capitale, Franco sembrava destinato a seguire il fratello Giampaolo nel mondo del calcio professionistico. Tuttavia, la sua vita cambiò direzione durante un’estate a Bolsena. Affascinato dagli acrobati di un circo itinerante, il piccolo Franco iniziò a imitarli di nascosto, imparando da solo i segreti del flic flac. 🔗 Leggi su Cultweb.it

