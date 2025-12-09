Più acqua per il lago Arancio | servirà per il territorio Trapanese

Il dipartimento regionale della protezione civile della Sicilia annuncia il completamento della prima fase del collegamento tra il lago Arancio e l’impianto di potabilizzazione di Sambuca di Sicilia. Questa iniziativa garantirà un apporto maggiore di acqua al territorio trapanese, rafforzando le risorse idriche disponibili e sostenendo le esigenze della comunità locale.

Il dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana comunica che è stata "completata la prima fase del collegamento diretto tra il lago Arancio e l’impianto di potabilizzazione di Sambuca di Sicilia, sfruttando le esistenti condotte del consorzio di bonifica di Agrigento e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

