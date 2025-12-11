Acqua giallastra dai rubinetti il Comune | Non utilizzatela

A Orta di Atella è stato segnalato un problema di acqua giallastra e marrone proveniente dai rubinetti, generando preoccupazione tra i cittadini. Il Comune invita a non utilizzare l'acqua fino a ulteriori comunicazioni, in attesa di approfondimenti e interventi per garantire la sicurezza e la qualità dell'acqua distribuita.

Allarme a Orta di Atella a seguito della fuoriuscita di acqua giallastra o addirittura marrone dai rubinetti. Immediatamente l'amministrazione comunale si è attivata e ha contattato la società Acquedotti per effettuare prelievi e analisi al fine di verificare lo stato dell'acqua e garantire la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Acqua salata dai rubinetti, la Guardia di finanza perquisisce le sedi di San Lazzaro e Rivieracqua - Il procedimento della Procura di Savona nato da numerosi esposti di cittadini e associazioni che denunciavano carenze nella gestione del servizio di raccolta, ... Scrive ilsecoloxix.it

Acqua salata dai rubinetti, Gdf perquisisce le sedi di S. Lazzaro e Rivieracqua - La guardia di finanza di Savona ha perquisito su delega della Procura savonese gli uffici della società San Lazzaro spa con sede a Loano sequestrando alcuni documenti. Secondo msn.com