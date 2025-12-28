Ronciglione acqua marrone dai rubinetti | I miei figli hanno preso i batteri intestinali

A Ronciglione, alcuni residenti segnalano acqua marrone dai rubinetti, accompagnata da un sapore sgradevole. La situazione, presente da diversi giorni, ha causato preoccupazioni sulla qualità dell’acqua potabile e sulla salute delle persone, in particolare dei bambini. È importante monitorare la situazione e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantirne la sicurezza e prevenire eventuali rischi per la salute.

Rubinetti che erogano acqua marrone e un sapore di fango che ormai da giorni rende impossibile anche solo lavarsi i denti. A Ronciglione la pazienza dei residenti nei confronti di Talete è finita, sostituita da una pioggia di segnalazioni e denunce social che descrivono una situazione igienica al.

