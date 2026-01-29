Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 l'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà il nuovo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata durante il Tg1 delle 20, dove il conduttore ha svelato il nome di Lauro, che affiancherà lui e Laura Pausini nella seconda serata. I fan del cantautore romano sono già in fermento, pronti a vedere come si muoverà sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha scelto ancora una volta la vetrina del Tg1 delle 20 per lanciare un nuovo annuncio su Sanremo 2026, svelando il nome del co-conduttore che affiancherà lui e Laura Pausini all'Ariston nel corso della seconda serata: si tratta di Achille Lauro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

