Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 l'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà il nuovo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata durante il Tg1 delle 20, dove il conduttore ha svelato il nome di Lauro, che affiancherà lui e Laura Pausini nella seconda serata. I fan del cantautore romano sono già in fermento, pronti a vedere come si muoverà sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha scelto ancora una volta la vetrina del Tg1 delle 20 per lanciare un nuovo annuncio su Sanremo 2026, svelando il nome del co-conduttore che affiancherà lui e Laura Pausini all'Ariston nel corso della seconda serata: si tratta di Achille Lauro.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sanremo2026 CoConduttore Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: «Il co-conduttore della seconda serata sarà Achille Lauro» Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026, sarà lei la co-conduttrice insieme a Carlo Conti: l’annuncio del direttore artistico al Tg1 Laura Pausini parteciperà come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026 Ultime notizie su Sanremo2026 CoConduttore Argomenti discussi: Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; Sanremo 2026, ospiti: Sabrina Ferilli con Tommaso Paradiso, Laura Pausini duetta con Achille Lauro e arriva Luca Argentero; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero. Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1Carlo Conti ha scelto ancora una volta la vetrina del Tg1 delle 20 per lanciare un nuovo annuncio su Sanremo 2026, svelando il nome del co-conduttore che affiancherà lui e Laura Pausini sul palco dell ... fanpage.it Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti: «Il co-conduttore della seconda serata sarà Achille Lauro»Come già l'anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro. Ma per adesso sarebbe un'opzione ipotizzata da pochi. A quanto apprende ... ilmattino.it Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.