accorpamenti la scure le scuole pascoli e alighieri inglobate in altri circoli

Le scuole Pascoli e Alighieri di Città di Castello saranno chiuse come sedi autonome e unite ad altri circoli didattici. Le due medie, che finora erano distinte, verranno integrate nel primo e nel secondo circolo, rispettivamente. La decisione è arrivata con l’obiettivo di ridurre i costi e riorganizzare l’offerta scolastica in città. Le scuole coinvolte resteranno aperte, ma cambieranno sede e gestione. La notizia ha suscitato reazioni tra genitori e insegnanti, che si aspettano chiarimenti sui servizi

La scure del dimensionamento si abbatte pesante su Città di Castello dove le dirigenze delle scuole medie (Pascoli sede Meltina e Dante Alighieri sede La Tina) saranno accorpate nel primo e secondo circolo didattico. La notizia è ufficiale da ieri con la comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria che disegna un nuovo assetto. Nello specifico: la direzione didattica del primo circolo accorpa la sede Pascoli dando così vita a un nuovo istituto comprensivo. Sarà invece la direzione didattica del secondo circolo ad accorpare la sede di La Tina della Alighieri (recentemente demolita e non ancora ricostruita). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il dibattito sugli accorpamenti scolastici torna al centro dell’attenzione, sollevando controversie e preoccupazioni tra docenti e studenti.

