La scure degli accorpamenti I parlamentari non fanno niente
Il dibattito sugli accorpamenti scolastici torna al centro dell’attenzione, sollevando controversie e preoccupazioni tra docenti e studenti. Mentre si prospetta una decisione ormai definita, il segretario della Flc Cgil, Antonio Mercuri, esprime dubbi e perplessità, alimentando il confronto su un tema che coinvolge l’intera comunità educativa.
È ancora il tema degli accorpamenti scolastici a tenere alto il dibattito. Ci pensa il segretario della Flc Cgil Antonio Mercuri ad avanzare ulteriori dubbi e perplessità su quella che ormai, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sembra una decisione già presa. "C'è un tema rimasto al margine del dibattito che ritengo importante – sottolinea il segretario del comparto scuola – perché se periodicamente si torna a parlare di accorpamenti, sono certo che se niente cambia ne parleremo a scadenze sempre più ravvicinate, visto che in provincia di Lucca, nei prossimi anni, avremo una perdita di circa 11mila alunnei, e perché esiste una norma di legge che prevede questa eventualità, qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di una certa soglia".
La scure degli accorpamenti "I parlamentari non fanno niente" - Mercuri (Flc Cgil) mette all'indice gli eletti a Camera e Senato che, dice, "se ne stanno in disparte magari compiaciuti di vedere enti locali che si azzuffano tra di loro per spicciolo calcolo politi ...
