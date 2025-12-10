La scure degli accorpamenti I parlamentari non fanno niente

Il dibattito sugli accorpamenti scolastici torna al centro dell’attenzione, sollevando controversie e preoccupazioni tra docenti e studenti. Mentre si prospetta una decisione ormai definita, il segretario della Flc Cgil, Antonio Mercuri, esprime dubbi e perplessità, alimentando il confronto su un tema che coinvolge l’intera comunità educativa.

È ancora il tema degli accorpamenti scolastici a tenere alto il dibattito. Ci pensa il segretario della Flc Cgil Antonio Mercuri ad avanzare ulteriori dubbi e perplessità su quella che ormai, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, sembra una decisione già presa. "C'è un tema rimasto al margine del dibattito che ritengo importante – sottolinea il segretario del comparto scuola – perché se periodicamente si torna a parlare di accorpamenti, sono certo che se niente cambia ne parleremo a scadenze sempre più ravvicinate, visto che in provincia di Lucca, nei prossimi anni, avremo una perdita di circa 11mila alunnei, e perché esiste una norma di legge che prevede questa eventualità, qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di una certa soglia".

