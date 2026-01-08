Lavori Acea sulla rete idrica Fiumicino senz'acqua per 13 ore | le zone interessate

Acea effettuerà lavori di manutenzione sulla rete idrica a Fiumicino, che potrebbero causare interruzioni dell’approvvigionamento tra le 18.00 del 14 e le 7.00 del 15 gennaio 2026. La zona interessata potrebbe rimanere senz’acqua per alcune ore, a causa di interventi programmati. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante questo periodo.

Parte di Fiumicino potrebbe rimanere senz'acqua tra le 18.00 del 14 e le 7.00 del 15 gennaio 2026. Acea Ato 2 annuncia lavori di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

