Lavori Acea sulla rete idrica Fiumicino senz'acqua per 13 ore | le zone interessate
Acea effettuerà lavori di manutenzione sulla rete idrica a Fiumicino, che potrebbero causare interruzioni dell’approvvigionamento tra le 18.00 del 14 e le 7.00 del 15 gennaio 2026. La zona interessata potrebbe rimanere senz’acqua per alcune ore, a causa di interventi programmati. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante questo periodo.
Parte di Fiumicino potrebbe rimanere senz'acqua tra le 18.00 del 14 e le 7.00 del 15 gennaio 2026. Acea Ato 2 annuncia lavori di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maltempo, slittano i lavori sulla rete idrica: le strade senz'acqua
Leggi anche: Lavori sulla rete idrica: strade di Pisa senz'acqua
Lavori idrici di Acea: mancherà l’acqua anche ai Castelli Romani, le date dell’intervento e i Comuni coinvolti; 37 Comuni senza acqua per un giorno: l’elenco e la mappa delle autobotti; Lariano, avviso Acea Ato 2: lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica venerdì 9 gennaio e sabato 10 gennaio; Roma: Acea Ato 2, interventi su rete idrica ai Castelli romani.
Lavori Acea sulla rete idrica, Fiumicino senz’acqua per 13 ore: le zone interessate - Acea Ato 2 ha annunciato lavori di manutenzione strordinaria. fanpage.it
Lavori idrici di Acea: mancherà l’acqua anche ai Castelli Romani, le date dell’intervento e i Comuni coinvolti - Acea precisa che i disservizi potranno manifestarsi sotto forma di riduzione della pressione o temporanea interruzione dell’erogazione idrica, e che potrebbero essere interessate anche zone limitrofe ... castellinotizie.it
Annullato l’intervento di Acea: acqua regolare ai Castelli Romani nelle giornate del 9 e 10 gennaio - Acea annuncia acqua a rischio chiusura per 24 ore ai Castelli Romani. ilcaffe.tv
LAVORI ACQUEDOTTO DEL SIMBRIVIO COMUNICAZIONE DI FUORI SERVIZIO IDRICO PROGRAMMATO ACEA ATO 2 – 9 e 10 GENNAIO 2026 ACEA Ato 2 comunica che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finali - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.