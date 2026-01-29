Accadde oggi | 29 gennaio comincia la prima edizione del Festival di Sanremo

Da fremondoweb.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si inaugura la prima edizione del Festival di Sanremo. Al Casinò della città, la RAI organizza una serata speciale con l’orchestra di Cinico Angelini. La serata si conclude con la vittoria di ‘Grazie dei fiori’, interpretata dalla cantante Pizzi. È il debutto di una manifestazione che diventerà un punto fermo della musica italiana.

“Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno”.Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffuse la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annunciava l’inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo. L’idea del Festival nacque per incrementare il turismo nella “stagione morta” invernale nel rinomato e turistico comune ligure. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 29 gennaio comincia la prima edizione del festival di sanremo

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 29 gennaio, comincia la prima edizione del Festival di Sanremo

Approfondimenti su Sanremo 1951

Nayt in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Prima che”

Nayt partecipa per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Almanacco | Giovedì 29 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Oggi, 29 gennaio, è il 29° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo 1951

Argomenti discussi: Almanacco | Giovedì 29 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Buongiorno 29 gennaio 2026: accadde oggi, memoria e consapevolezza; Almanacco di Oggi Giovedì 29 Gennaio 2026; Tony Pitony è il primo dei protagonisti del concerto di Cortona Comics.

accadde oggi 29 gennaioGiovedì 29 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 29 gennaio. Chi è nato in questo giorno è determinato e razionale, con una forte inclinazione all’innovazione pratica. È una persona che ama migliorare ciò che esiste, con metodo e visione ... trevisotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.