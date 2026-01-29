Accadde oggi | 29 gennaio comincia la prima edizione del Festival di Sanremo

Questa sera si inaugura la prima edizione del Festival di Sanremo. Al Casinò della città, la RAI organizza una serata speciale con l’orchestra di Cinico Angelini. La serata si conclude con la vittoria di ‘Grazie dei fiori’, interpretata dalla cantante Pizzi. È il debutto di una manifestazione che diventerà un punto fermo della musica italiana.

“Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno”.Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffuse la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annunciava l’inizio della prima edizione del Festival della canzone italiana, nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo. L’idea del Festival nacque per incrementare il turismo nella “stagione morta” invernale nel rinomato e turistico comune ligure. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

