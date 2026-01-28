Almanacco | Giovedì 29 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, 29 gennaio, è il 29° giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano ancora 336 giorni alla fine dell’anno. È una giornata che segna il passare del tempo, senza eventi particolari segnalati in questa data.

Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante, esce nelle sale il film La bella addormentata nel bosco di Walt Disney: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Giovedì 29 Gennaio è il 29° giorno del calendario gregoriano. Mancano 336 giorni alla fine dell'anno. 1944 - A Bologna il teatro anatomico dell'Archiginnasio viene quasi completamente distrutto durante un bombardamento aereo 1990 - Il processo all'ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense 2001 - Migliaia di studenti in Indonesia invadono il Parlamento e richiedono che il presidente Abdurrahman Wahid si dimetta a causa delle accuse di coinvolgimento in episodi di corruzione Costantino della Gherardesca - attore, giornalista, conduttore radiofonico, personaggio televisivo italiano (29 Gennaio 1977)

