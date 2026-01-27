L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza. La situazione si complica ulteriormente a causa dell’assenza di registrazioni e di un precedente penale del 2016 di Mansouri. L’indagine si concentra ora sulla dinamica dell’intervento e sulle circostanze che hanno portato all’esito tragico.

Un 28enne marocchino, Abderrahim Mansouri, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa esploso da circa 30 metri nel quartiere Rogoredo, alla periferia di Milano. A sparare è stato un poliziotto di circa 40 anni, ora indagato per omicidio, con oltre vent’anni di servizio e da tempo in forza al commissariato Mecenate. L’agente era impegnato in un’operazione antidroga in un’area da anni segnalata per degrado e spaccio. L’agente ha sparato a una sagoma perché “spaventato”: cosa è successo La pattuglia era composta da quattro agenti in borghese e due colleghi della volante in divisa a supporto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Abderrahim Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, era in borghese e non aveva bodycam: "Si è spaventato"

