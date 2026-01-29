Sul fronte della sicurezza, il governo ha deciso di intervenire subito. I militari dell’Esercito sono arrivati a Termini e al Colosseo, pronti a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine. Meloni commenta: “Altro che depotenziamento di strade sicure”. La decisione arriva in risposta agli episodi di cronaca che si sono verificati proprio intorno alla stazione di Termini, dove ora i puma dell’Esercito pattugliano le zone più sensibili, cercando di restituire sicurezza ai cittadini.

Sul fronte della sicurezza il Governo fa sul serio. E risponde prima di tutto con la deterrenza ai numerosi episodi di cronaca che troppo spesso vede come protagonista la stazione Termini di Roma. Il Ministero della Difesa di Guido Crosetto ha inviato tre blindati «Puma» del 3º Reggimento Cavalleria Paracadutista «Savoia Cavalleria»: due presidieranno piazza dei Cinquecento e via Giolitti e dunque la zona della stazione mentre il terzo sarà di fronte all’Arco di Costantino, nei pressi del Colosseo, in una zone al mondo più frequentate dai turisti. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è personalmente recata nei presidi della Stazione Termini per salutare e ringraziare i militari italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Termini e Colosseo arrivano i “puma” dell’Esercito. Meloni: Altro che depotenziamento di strade sicure

Approfondimenti su Termini Colosseo

Alla stazione Termini, la situazione si fa sempre più critica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Termini Colosseo

Argomenti discussi: Da Colosseo a Termini, l'assedio di carabinieri ed esercito dopo aggressioni e risse; Sicurezza a Roma, dopo i paracadutisti a Termini e al Colosseo presidi con i blindati dell'Esercito fino all'una di notte; Blindati dell’Esercito a Termini e al Colosseo: scatta il presidio rafforzato per la sicurezza; Roma, scacco alla microcriminalità tra Termini e Colosseo: in campo anche i paracadutisti del Tuscania.

Sicurezza a Roma, dopo i paracadutisti a Termini e al Colosseo presidi con i blindati dell'Esercito fino all'una di notteSono i «Puma», veicoli da ricognizione ritenuti in grado di rappresentare un deterrente per i violenti. Due soldati armati per ogni veicolo. Il servizio di vigilanza inizia alle sette del mattino ... roma.corriere.it

Da Colosseo a Termini, l'assedio di carabinieri ed esercito dopo aggressioni e risseSei ulteriori arresti sono stati eseguiti nell’area dell’Esquilino: un italiano per spaccio di cocaina, un ivoriano per resistenza a pubblico ufficiale, due georgiani per furti su veicoli e due ... romatoday.it

Potenziato il presidio di sicurezza a Roma presso la stazione Termini e il Colosseo con l’impiego di altri 3 mezzi blindati e 12 militari dell'Esercito. L'iniziativa si inserisce nell’ambito della cornice di “Strade Sicure”, che vede i militari in campo con le Forze dell’ x.com

Potenziato il presidio di sicurezza a Roma presso la stazione Termini e il Colosseo con l’impiego di altri 3 mezzi blindati e 12 militari dell'Esercito. L'iniziativa si inserisce nell’ambito della cornice di “Strade Sicure”, che vede i militari in campo con le Forze dell’ - facebook.com facebook