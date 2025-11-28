Niente esercito in zona stazione respinta la petizione che chiedeva l' attivazione del progetto Strade sicure

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente esercito in zona stazione a Ravenna, tra Giardini Speyer e Isola San Giovanni. Ma recinzioni in siepe, telecamere, più presenza delle Forze dell'ordine e illuminazione. Cade nel vuoto la richiesta della petizione promossa dalla Pigna, firmata in un mese da 1.820 persone e discussa ieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

niente esercito in zona stazione respinta la petizione che chiedeva l attivazione del progetto strade sicure

© Ravennatoday.it - Niente esercito in zona stazione, respinta la petizione che chiedeva l'attivazione del progetto "Strade sicure"

Scopri altri approfondimenti

Niente esercito in zona stazione, respinta la petizione che chiedeva l'attivazione del progetto "Strade sicure" - Cade nel vuoto la richiesta della petizione promossa dalla Pigna, firmata in un mese da 1. Scrive ravennatoday.it

Reggio Emilia, l’attesa è finita: mercoledì arriva l’Esercito in zona stazione - A comunicare la data ufficiale è il Prefetto Maria Rita Cocciufa al termine del comitato provinciale per ... ilrestodelcarlino.it scrive

Esercito, dettagli in definizione. Due presidi: zona stazione e Valli. Una jeep moderna per i militari - A inizio settimana prossima il comitato per l’ordine pubblico metterà a punto le modalità tecnico- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Esercito Zona Stazione Respinta