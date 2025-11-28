Niente esercito in zona stazione respinta la petizione che chiedeva l' attivazione del progetto Strade sicure
Niente esercito in zona stazione a Ravenna, tra Giardini Speyer e Isola San Giovanni. Ma recinzioni in siepe, telecamere, più presenza delle Forze dell'ordine e illuminazione. Cade nel vuoto la richiesta della petizione promossa dalla Pigna, firmata in un mese da 1.820 persone e discussa ieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
