Questa mattina le forze dell’ordine hanno iniziato a sgomberare ZKSquat, il centro sociale occupato a Ostia Antica, zona Casal Palocco. La notizia ha scatenato le proteste degli antagonisti, alcuni dei quali hanno già annunciato che “ci vorrà la lotta armata”. La tensione cresce sui social e tra i centri sociali, mentre le operazioni di polizia proseguono senza sosta.

La tensione in queste ore corre col tam-tam nelle reti dei centri sociali, allarmati per uno sgombero attualmente in corso a Ostia Antica, dove le forze dell'ordine stanno liberando ZKSquat, centro sociale occupato a Roma, in zona Casal PaloccoOstia. Il centro sociale è uno di quelli storici del movimento romano, era in quell'area da quasi 24 anni, ma questa mattina si sono presentate le macchine della Polizia Locale e della Polizia di Stato per condurre lo sgombero. " Chi può raggiunga il presidio che si sta formando all'ingresso di Via Epaminonda. Sempre con chi occupa e resiste ", si legge in uno dei messaggi lasciati nella rete per chiamare a raccolta il maggior numero di persone possibile per un presidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Roma sgombero del ZKSquat occupato. Insorgono gli antagonisti: "Ci vuole la lotta armata"

Approfondimenti su Ostia Antica

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna hanno dato vita a un nuovo fronte di protesta, scatenando una guerriglia urbana con cariche e idranti durante il corteo.

Gli antagonisti di Torino si preparano al corteo di stanotte, previsto in partenza alle 23 verso Vanchiglia, alimentando le tensioni in città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ostia Antica

Argomenti discussi: Roma. Spin Time: da sede del Giubileo allo sgombero annunciato; Nella Torre nera di CasaPound; La comunità rom di Chiesa Rossa continua a combattere per il futuro del Villaggio delle rose, nonostante l'ordinanza di sgombero del Comune di Milano; Case popolari occupate abusivamente, scattano gli sgomberi tra Ceglie del Campo e San Pio.

A Roma sgombero del ZKSquat occupato. Insorgono gli antagonisti: Ci vuole la lotta armataIl centro sociale di Ostia Antica era occupato da quasi 24 anni e ospitava soprattutto concerti di musica punk, hardcore e chiptune ... ilgiornale.it

Roma: pulizia e bonifica a Ponte Salario e Tangenziale est, proseguono interventi Polizia localeNell’ambito delle attività di vigilanza del territorio e di contrasto a forme di degrado e illegalità portate avanti dalla Polizia locale di Roma Capitale, nella giornata di ieri gli agenti del gruppo ... romadailynews.it

Sabato, oltre duemila persone hanno partecipato all'assemblea pubblica lanciata da Spin Time, laboratorio di rigenerazione urbana nel quartiere Esquilino di Roma, minacciato di sgombero dal Ministero dell’Interno. Dopo Leoncavallo a Milano e Askatasuna facebook