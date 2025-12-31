Gli antagonisti di Torino si preparano al corteo di stanotte, previsto in partenza alle 23 verso Vanchiglia, alimentando le tensioni in città. In questo contesto, i gruppi si scambiano auguri di fine anno, mantenendo viva la tradizione di un anno di lotta senza compromessi. Un momento di riflessione sulla continuità delle proprie posizioni e sulla volontà di proseguire le proprie azioni nel nuovo anno.

In attesa del corteo di Askatasuna di stanotte, che dovrebbe partire alle 23 in direzione di Vanchiglia e che alzerà ulteriormente la tensione a Torino, i gruppi antagonisti si stanno inviando gli auguri di fine anno come nella migliore tradizione italiana. Ovviamente, si tratta di messaggi che continuano a tenere alta la tensione e che preparano il terreno per un 2026 di nuove lotte e di nuove mobilitazioni. " Ai riottosi, ai ribelli, ai disertori, ai sovversivi, agli agitatori. A chi non si allinea, a chi ha la testa alta, a chi dissente, ai recalcitranti, a chi si indigna, a chi non si rassegna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un anno di lotta senza compromessi". Gli auguri degli antagonisti per il nuovo anno

Leggi anche: Gli auguri di Schifani per il nuovo anno: "Lavoro priorità assoluta, oltre due miliardi per crescita e occupazione"

Leggi anche: Rania di Giordania, il bellissimo ritratto di famiglia per gli auguri del nuovo anno

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lemmy è stato la cosa più vicina a una divinità del rock; Emmanuel Tjeknavorian e la Nona: Una sinfonia senza compromessi. Che interroga ancora l’umanità; Teatro di Roma – Stabilizzati tutte le precarie e i precari!; Askatasuna, il governo alimenta tensioni: solo il dialogo isola i violenti.

Austria: inizia oggi “72 ore senza compromessi”, iniziativa sociale giovanile - La più grande iniziativa sociale giovanile austriaca, “72 ore senza compromessi”, inizia oggi per la dodicesima volta. agensir.it

Carabinieri Salerno: lotta ai botti illegali e un anno di interventi a tutela della comunità - facebook.com facebook