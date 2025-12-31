Un anno di lotta senza compromessi Gli auguri degli antagonisti per il nuovo anno
Gli antagonisti di Torino si preparano al corteo di stanotte, previsto in partenza alle 23 verso Vanchiglia, alimentando le tensioni in città. In questo contesto, i gruppi si scambiano auguri di fine anno, mantenendo viva la tradizione di un anno di lotta senza compromessi. Un momento di riflessione sulla continuità delle proprie posizioni e sulla volontà di proseguire le proprie azioni nel nuovo anno.
In attesa del corteo di Askatasuna di stanotte, che dovrebbe partire alle 23 in direzione di Vanchiglia e che alzerà ulteriormente la tensione a Torino, i gruppi antagonisti si stanno inviando gli auguri di fine anno come nella migliore tradizione italiana. Ovviamente, si tratta di messaggi che continuano a tenere alta la tensione e che preparano il terreno per un 2026 di nuove lotte e di nuove mobilitazioni. " Ai riottosi, ai ribelli, ai disertori, ai sovversivi, agli agitatori. A chi non si allinea, a chi ha la testa alta, a chi dissente, ai recalcitranti, a chi si indigna, a chi non si rassegna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
