A Roma nel weekend chiude la metro B a Roma | la tratta interessata e le alternative

A Roma, nella notte tra venerdì e sabato, la metro B chiuderà per lavori di manutenzione. La tratta interessata sarà limitata dalle 21 di venerdì fino alle 5:30 di domenica. Chi deve spostarsi dovrà usare le linee alternative, come autobus o tram, che aumenteranno le corse per coprire il servizio. La circolazione sarà più lenta, quindi è meglio pianificare in anticipo gli spostamenti.

A partire dalle 21 di venerdì 30 gennaio e fino alle 5:30 del 1° febbraio, la metro di Roma sarà limitata per permettere lavori di manutenzione sui binari della linea. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, la circolazione dei treni della metro B e B1 sarà interrotta nella tratta San Paolo a RebibbiaIonio (e viceversa) nel corso del fine settimana. Atac, per limitare al minimo i disagi per gli utenti, attiverà due linee di bus sostitutive: MB7 (San Paolo-Rebibbia) e MB1 (piazza Bologna-viale Ionio). Per viaggiare sulla tratta della linea B1, quindi, sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Metro B e B1 di Roma sarà temporaneamente chiusa dalle 21 del 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio, per interventi di manutenzione sui binari.

