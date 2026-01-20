Metro B e B1 di Roma chiude una tratta per rifare i binari | quando ci sarà lo stop e quanto durerà

La Metro B e B1 di Roma sarà temporaneamente chiusa dalle 21 del 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio, per interventi di manutenzione sui binari. Durante questo periodo, saranno attivi servizi sostitutivi tramite autobus. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti sui percorsi e gli orari.

La Metro B e B1 di Roma sarà chiusa dalle 21 del 30 gennaio fino a tutta domenica 1 febbraio per dei lavori di manutenzione: orari e bus sostitutivi.🔗 Leggi su Fanpage.it Chiude una tratta della metro B per rifare i binari: tutte le informazioniDurante il fine settimana, la tratta della metro B sarà chiusa per lavori di sostituzione dei binari. Roma, parziale stop alla Metro B/B1: navette sostitutiveA Roma, dal 30 gennaio alle 21 fino al 1° febbraio, la linea Metro BB1 sarà parzialmente sospesa a causa di lavori di rinnovo infrastrutturale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Lavori sulla metro, dalla sera del 30 gennaio alla mattina del 2 febbraio si ferma la linea B/B1. Navette sostitutive per i viaggiatori - Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a inizio servizio di ... leggo.it

