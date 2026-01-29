A Pescara la riunione del Tavolo della Salute la Regione illustra il Programma operativo 2026-2028

Questa mattina a Pescara si è tenuta la riunione del Tavolo della Salute. La Regione ha presentato il nuovo Programma operativo 2026-2028. Si punta a migliorare i servizi e l’organizzazione del sistema sanitario senza ridurre le spese per il personale. L’obiettivo è arrivare all’equilibrio economico-finanziario entro il 2028.

Ottimizzazione dei servizi e dell’organizzazione del sistema, senza tagli sulle spese destinate al personale sanitario, così da giungere all’equilibrio economico-finanziario nel 2028. Sono i punti fondamentali del Programma Operativo 2026-2028, al centro oggi della riunione del Tavolo permanente della Salute, convocato a Pescara dall’assessore Nicoletta Verì. All'incontro, oltre ai vertici delle Asl, hanno preso parte rappresentanti sindacali e dell’Anci. A illustrare in una nota i contenuti del programma, al termine dell'incontro, è la stessa Verì. Sul fronte del personale del ruolo sanitario, spiega la nota, non ci sarà alcuna riduzione di costi e verrà garantita la sostituzione dei dipendenti che cesseranno dal servizio, in modo da non generare carenze negli organici.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Tavolo Della Salute

Questa settimana si riunisce di nuovo il tavolo regionale della salute.

Viterbo si prepara a candidarsi come capitale della cultura nel 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pescara Tavolo Della Salute

Argomenti discussi: Bilancio Pescara. Riunione dei capigruppo a Palazzo di Città; Si riuniscono i Giovani Democratici abruzzesi: Le elezioni a Pescara sono la priorità; Controlli di sicurezza; Sicurezza a Pescara, rafforzati i controlli su locali e intrattenimento.

A Pescara la riunione del Tavolo della Salute, la Regione illustra il Programma operativo 2026-2028Ottimizzazione dei servizi e dell’organizzazione del sistema, senza tagli sulle spese destinate al personale sanitario, così da giungere all’equilibrio economico-finanziario nel 2028. La Cisl accoglie ... ilpescara.it

A Pescara il Comitato ordine pubblico, al centro sicurezza e movidaControlli dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento sulla base della direttiva del ministero dell'Interno adottata dopo la tragedia di Crans-Montana e i recenti fatti di cronaca nel ce ... ansa.it

TvSei. . Bilancio Pescara. Riunione dei capigruppo a Palazzo di Città A Pescara in piena campagna elettorale rischiano di allungarsi i tempi per l’approvazione del bilancio. Questa mattina riunione dei capigruppo. Il Pd mantiene ferma la sua posizione critica - facebook.com facebook