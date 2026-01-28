Nella nuova riunione del tavolo regionale della salute le indennità aggiuntive del pronto soccorso e il programma operativo

Questa settimana si riunisce di nuovo il tavolo regionale della salute. L’appuntamento è fissato per il 29 gennaio alle 16, su convocazione dell’assessore Nicoletta Verì. L’obiettivo è discutere delle indennità aggiuntive per il pronto soccorso e del programma operativo. L’organismo, creato nel 2021, coinvolge Asl, sindacati, Anci e i sindaci dei capoluoghi. La riunione arriva in un momento di attesa per le novità sui servizi sanitari locali.

Il tavolo riguardante la sanità abruzzese è stato convocato dall'assessore Nicoletta Verì, per il 29 gennaio alle ore 16 Durante l'incontro verranno presentate le decisioni sull'indennità di pronto soccorso per il 2025 e l'assessore discuterà delle risorse destinate al salario accessorio 2026 del personale sanitario. Si esamineranno inoltre i punti principali del programma operativo 2026-2028, documento strategico che il DipartimentosSanità dovrà inviare ai ministeri affiancanti entro la settimana, fondamentale per la programmazione regionale dei prossimi tre anni. Nel provvedimento sono state inserite una serie di azioni per l'ottimizzazione dei costi, in modo da riportare il sistema sanitario in equilibrio economico-finanziario entro il 2028.

