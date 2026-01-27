Monza perde il regno dei golosi | chiude dopo 65 anni l' Angolo del buongustaio

Monza chiude dopo 65 anni l'Angolo del buongustaio, un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. La storica attività, simbolo di passione e dedizione, si prepara a concludere la propria avventura, lasciando un vuoto nel cuore della comunità locale. La decisione segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di nuovi progetti per i titolari.

"Dopo 65 anni di lavoro, passione e dedizione, è giunto per noi il momento di chiudere un capitolo importante della nostra vita per iniziarne uno nuovo". Così recita il cartello affisso fuori dalla vetrina della storica quanto celebre gastronomia l'Angolo del buongustaio, per tanti anni regno di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Angolo del buongustaio

Dopo 65 anni, il negozio Zoboli di Modena chiude i battenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Angolo del buongustaio

Argomenti discussi: A Monza arriva la Fiera del fumetto: un tuffo nel mondo di cartoon e cosplay; Vero Volley Monza perde, ma la classifica non cambia.

Una gita a Monza da Milano con 50 euro: Villa Reale e il regno della Corona FerreaA soli 15 minuti dal capoluogo, immergiti negli appartamenti neoclassici di Napoleone e pedala nel Parco che ospita l’Autodromo di Formula 1 Antica capitale longobarda e sede della corona ferrea, ... ilgiorno.it

Palermo, i primi tre posti si allontanano di due punti: 3 lunghezze di distanza dal Monza, 6 dal Venezia e 7 dal Frosinone capolista Dietro però non corrono: perde il Cesena, pareggia il Catanzaro Segnali allarmanti per Padova e Avellino. Crisi nera p - facebook.com facebook

Cremona Sera - La Cremo perde Johnsen e Vazquez ma potrebbero arrivare, Colpani dal Monza o Morten Thorsby dal Genoa x.com