a minneapolis assalita deputata dem con una siringa piena di aceto di mele

Da laverita.info 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Minneapolis, una deputata democratica è stata assalita da un uomo che le ha lanciato una siringa piena di aceto di mele. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco ha dichiarato che non ci sono piani di cooperare sulle espulsioni, mentre la situazione resta delicata e rischia di compromettere la tregua tra Casa Bianca e Walz. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha alimentato le preoccupazioni sulla sicurezza in città.

Il sindaco: «Non cooperiamo sulle espulsioni». A rischio la tregua Casa Bianca-Walz. Resta alta la tensione a Minneapolis. Nonostante il compromesso raggiunto lunedì da Donald Trump e dal governatore del Minnesota Tim Walz, il presidente americano è venuto nuovamente ai ferri corti con il sindaco dem della città, Jacob Frey. «Sorprendentemente, il sindaco Jacob Frey ha appena dichiarato che “Minneapolis non applica e non applicherà le leggi federali sull’immigrazione”. Questo dopo aver avuto un’ottima conversazione con lui», ha affermato Trump ieri su Truth, per poi aggiungere: «Qualcuno nel suo entourage potrebbe spiegargli che questa affermazione è una gravissima violazione della legge e che sta giocando col fuoco!». 🔗 Leggi su Laverita.info

