A Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa

A Minneapolis, durante un incontro pubblico, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato una sostanza sconosciuta con una siringa. L’uomo è stato subito fermato dagli agenti, mentre Omar si è difesa ed è uscita illesa dall’episodio. La polizia sta indagando per capire cosa ci fosse nella siringa e cosa abbia spinto l’uomo a compiere questa azione.

Un uomo ha cercato di aggredire una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico: le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta, con una siringa, mentre veniva placcato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. L’uomo, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aggressione di terzo grado. Secondo un giornalista dell’Associated Press presente sul posto, c’era un forte odore di aceto dopo che l’uomo aveva premuto sulla siringa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa Approfondimenti su Minneapolis IlhanOmar Spruzzata con una siringa a Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar va avanti: “Non faccio vincere i bulli” La deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita ieri sera a Minneapolis. Spruzzata con una siringa mentre critica l’ICE a Minneapolis: chi è la deputata dem Ilhan Omar Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Muslim Congresswoman Ilhan Attacked In Minnesota While Calling For Trump Aide's Ouster |ICE Protests Ultime notizie su Minneapolis IlhanOmar Argomenti discussi: Minneapolis, deputata dem aggredita a un comizio con una siringa. Dentro un liquido sconosciuto; Chi è Ilhan Omar, la deputata aggredita a Minneapolis da tempo nel mirino di Trump; La deputata Democratica Ilhan Omar è stata attaccata con un liquido durante un incontro pubblico a Minneapolis; Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo spruzza addosso alla deputata dem liquido con una siringa. Trump: Un'impostora. L'avrà organizzato lei. Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa. Trump: «Un'impostora»La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata aggredita durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido ... msn.com Minneapolis, aggredita con una siringa la deputata dem nel mirino di Trump: spruzzato un liquido sconosciutoLa deputata dem da tempo nel mirino di Trump, Ilhan Omar, aggredita a Minneapolis con una siringa: spruzzata una sostanza sconosciuta. lanotiziagiornale.it La deputata dem Ilhan Omar aggredita a Minneapolis: un uomo le spruzza liquido con una siringa x.com La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira martedì sera durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. #ANSA - facebook.com facebook

