Minneapolis agguato alla deputata dem | aggredita con una siringa

A Minneapolis, durante un evento pubblico, un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso alla deputata democratica Ilhan Omar. La donna, incredula, si è subito allontanata per le cure. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’aggressore e chiarire le motivazioni dell’episodio. Nessuna notizia di feriti gravi, ma l’episodio ha scatenato timori tra i presenti.

Paura a Minneapolis, dove un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico. L'uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l'abolizione dell 'Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l'uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata. L'aggressore, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aggressione di terzo grado.

