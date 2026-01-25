Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico una seduta dedicata a Chieti e Bucchianico

La commissione parlamentare sul rischio idrogeologico ha dedicato una seduta a Chieti e Bucchianico, analizzando l’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza. L’incontro ha approfondito gli interventi di emergenza e ricostruzione successivi agli eventi calamitosi del 2019, con l’obiettivo di valutare lo stato delle misure adottate e identificare eventuali criticità nel territorio.

Chieti e Bucchianico al centro della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e ricostruzione dopo gli eventi calamitosi del 2019. La seduta è in programma giovedì (29 gennaio). "Si tratta di una missione moralmente e istituzionalmente doverosa - sottolinea D'Alfonso - che nasce anche dall'ultima audizione del capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano e del presidente nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi Eugenio Coccia, già rettore in Abruzzo che, lo scorso novembre, ha permesso di sottolineare come la gestione di uno stato di emergenza di Protezione civile necessiti di tre fattori fondamentali: risorse importanti e rese immediatamente disponibili con un allungamento della contabilità speciale; procedure semplificate per i Comuni; personale numericamente adeguato e professionalmente preparato per seguire quelle stesse procedure.

Leggi anche: Dissesto Chieti e Bucchianico, D’Alfonso (Pd): “Commissione parlamentare in missione in Abruzzo a gennaio”

Rischio idrogeologico, i sindaci dell'Agro in Commissione parlamentare: "Regione inadempiente"Durante le audizioni in Commissione parlamentare, i sindaci dell'Agro Nocerino-Sarnese hanno sottolineato il grave inadempimento della Regione Campania nel fronteggiare il rischio idrogeologico, evidenziando criticità note da decenni che ancora oggi rimangono senza risposte efficaci e strutturali.

