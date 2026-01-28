Questa mattina alle 10:30 inizia la prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana. Nel frattempo, nel pomeriggio, gli appassionati di sci alpino seguiranno lo spettacolo dello slalom speciale maschile di Schladming, con le due manche in programma alle 17:45 e alle 20:45. Un giorno intenso tra due grandi eventi di Coppa del Mondo.

Sarà certamente un mercoledì che accompagnerà gli appassionati con grandi emozioni. La Coppa del Mondo di sci alpino propone infatti un doppio importante appuntamento: lo slalom speciale maschile di Schladming, le due manche partiranno alle 17:45 e alle 20:45, e la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, il via è previsto alle 10:30. La gara odierna sulla storica Planai rappresenta il nono appuntamento stagionale per gli interpreti dei pali stretti, l’ultima gara prima delle Olimpiadi. Il quadro generale offre ancora un’immagine di assoluto equilibrio, ben testimoniata dai primi sei atleti raccolti in meno di cento punti nella classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Schladming e prova discesa Crans Montana, tv, streaming

Approfondimenti su Schladming Discesa

Ecco le informazioni sulle gare di sci alpino di oggi: la startlist dello slalom di Flachau e la prova di discesa di Wengen.

Ecco le informazioni sull'orario della prova di discesa femminile a Zauchensee, Austria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Schladming Discesa

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, startlist, streaming; Sinner-Spizzirri anticipato stanotte alle 2.

Quando lo sci alpino oggi in tv, Gigante Schladming 2026: orari, startlist, streamingGli specialisti delle discipline tecniche si apprestano a vivere due prestigiosi appuntamenti su una delle piste storiche del circuito, si tratta degli ... oasport.it

Crans Montana, la difesa del sindaco: «Un errore non scusarmi. Il pm Non mi ha convocato» x.com

Tg La7. . Crans-Montana, l'audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti con i video delle stecche da biliardo https://tg.la7.it/cronaca/moretti-biliardo-schiuma-video-27-01-2026-251652 - facebook.com facebook