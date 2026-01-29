97enne in PS per 36 ore | Si mina il diritto alla salute

Una donna di 97 anni ha trascorso 36 ore in pronto soccorso a Imola, in attesa di un letto. La sua lunga attesa, con una grave polmonite, ha sollevato polemiche e preoccupazioni sul diritto alla salute, soprattutto per chi ha bisogno di cure immediate e continue.

L'odissea al pronto soccorso di Imola finisce in Regione. L'accusa di FdI: "Diritto alla salute calpestato. Si utilizza il prestito del personale sanitario dai reparti per tappare i buch" Trentasei ore sarebbe durata l’odissea di una donna di 97 anni, con una severa polmonite, rimasta su una barella del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, in attesa di un posto letto. La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, Marta Evangelisti, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale: "La carenza di posti letto è una piaga che mina il diritto alla salute sancito dalla Costituzione", ha dichiarato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La consigliera Evangelisti incalza la giunta dopo il caso della 97enne "Evitare che le inefficienze gestionali si ripercuotano sulle persone. La carenza di posti letto è una piaga che mina il diritto alla salute". . facebook